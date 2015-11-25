Игнатьев: «Хомухе стоило потерпеть»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением относительно отставки наставника молодежной национальной команды Дмитрия Хомухи.

«Считаю, что он принял неверное решение уйти с должности главного тренера молодежной сборной. Да, Хомуха допустил ошибки, но в футболе без них не бывает. Он уже доказал свою состоятельность, выиграв чемпионат Европы и дойдя до финала с командами младших возрастов. Хомуха – серьезный специалист. Кроме результата, в его распоряжении есть и хорошие футболисты. Перспектива у этой сборной есть. Стоило потерпеть», – уверен Игнатьев.