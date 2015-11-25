Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Спартак» отменил семь сборов в Турции

    У столичного «Спартака» было запланировано семь сборов в зимнюю паузу в Турции: по три - у дубля и «Спартака-2», один - у основной команды. Учитывая рекомендации РФС, которые были даны сегодня на заседании исполкома, руководство столичного клуба приняло решение отменить эти поездки. В настоящее рассматриваются альтернативные варианты, чтобы все команды из структуры клуба могли должным образом подготовиться к весенней стадии своих чемпионатов.

    Напомним, что сегодня в Доме футбола на Таганке прошло заседания исполкома РФС, где было рекомендовано всем российским клубам отказаться от сборов в Турции. Обострение российско-турецких отношений произошло из-за вчерашнего инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой "воздух-воздух" турецким самолетом F-16 над территорией Сирии.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2015 18:02
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      Zmej67 25 ноября 2015, 22:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      правильно! месите говно дома!

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 25 ноября 2015, 20:54

      Уважаю за это решение

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 ноября 2015, 18:15

      Молодцы!!! Есть масса других вариантов!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 ноября 2015, 18:11

      Красавцы.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11