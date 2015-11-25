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Хомуха уволен из молодежной сборной России

25 ноября 2015, 15:32
1

Президент РФС Виталий Мутко объявил об увольнении старшего тренера молодежной сборной России Дмитрия Хомухи.

«Вчера технический комитет подробно разобрал работу тренерского штаба молодежной сборной, и мы пришли к обоюдному согласию прекратить отношения с Дмитрием Хомухой. Желаем ему удачи. Он хочет попробовать себя в профессиональном футболе. По кандидатуре нового главного тренера будем консультироваться с Леонидом Слуцким», – заявил Мутко.

Стоит напомнить, что сборную России Хомуха возглавил в августе. Команда неудачно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2017 года, потерпев три поражения в четырех матчах, что ставит под вопрос попадание в финальную стадию турнира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия (мол) Хомуха Дмитрий
Комментарии (1)
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Недовольный
1448461001
аллилуя)наконец-то заметили что тренер ваще никакой. а его еще в главную сборную кандидатом называли.Это еще по игре юношеской сборной было заметно
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