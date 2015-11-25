Хомуха уволен из молодежной сборной России

Президент РФС Виталий Мутко объявил об увольнении старшего тренера молодежной сборной России Дмитрия Хомухи.

«Вчера технический комитет подробно разобрал работу тренерского штаба молодежной сборной, и мы пришли к обоюдному согласию прекратить отношения с Дмитрием Хомухой. Желаем ему удачи. Он хочет попробовать себя в профессиональном футболе. По кандидатуре нового главного тренера будем консультироваться с Леонидом Слуцким», – заявил Мутко.

Стоит напомнить, что сборную России Хомуха возглавил в августе. Команда неудачно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2017 года, потерпев три поражения в четырех матчах, что ставит под вопрос попадание в финальную стадию турнира.