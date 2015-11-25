Родионов: «Наша футбольная академия – ведущая в России»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов хочет, чтобы футбольная академия клуба училась у европейских грандов.

«Первая игра показала, что «Аякс» – очень сильная команда. Мы знаем, что академия этого голландского клуба – одна из лучших в Европе, наравне с футбольной школой «Барселоны». Поединок Юношеской лиги УЕФА в Москве дал нам серьезную пищу для размышлений.

Наша футбольная академия – ведущая в России. Но нам хочется учиться у европейских лидеров и идти дальше. Нельзя довольствоваться достигнутым. Поэтому сейчас я прибыл в Амстердам не только для того, чтобы увидеть игру, но и с целью перенять полезный опыт голландцев, в частности встретиться с руководством академии «Аякса». В целом же мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество», – сказал Родионов.

Матч молодежных команд «Аякса» и «Спартаак» пройдет 25 ноября в 20:30.