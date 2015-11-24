Ниасс: «Если ты хорошо играешь в России, то будешь хорошо играть где угодно»

Нападающий московского «Локомотива» Умар Ниасс поделился своем мнением о российской Премьер-лиге.

«Я думаю, она - тяжелая. И это не только футбол. Факторов много: постоянные поездки и перелеты, разница во времени, погода. В таких условиях очень важна физическая подготовка. В России недостаточно просто играть в техничный футбол. Нужно бегать больше соперника, выигрывать больше единоборств. Нужно быть сильным – и в физике, и в психологии. Даже когда на улице минус пять, а матч в семь вечера – то есть, почти ночью. Это нелегко. Мое мнение – если ты хорошо играешь в России, то будешь хорошо играть где угодно», - отметил Ниасс.