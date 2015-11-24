Мутко: «В России должны быть созданы условия для проведения сборов не хуже, чем в Турции»

Глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко заявил, что на территории страны нужно создавать условия для проведения сборов команд не хуже тех, которые имеются в Турции.

«В Турции создавали условия. Нам тоже нужно вводить в строй базы, создавать условия, проводить турниры. У нас появился крымский полуостров. Там мы уже начали работу, приведем в порядок стадион «Спартак». Правительство и Минспорта будут выделять средства на создание инфраструктуры. Думаю, мы можем рассчитывать, что туда можно спокойно ездить и проводить тренировочные сборы. Сейчас РФС и РФПЛ должны этим пользоваться», – отметил Мутко.