Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Уткин: «Всегда скептически относился к идее общеспортивного канала»

    Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Василий Уткин рассказал о том, как проходит рабочий процесс на новом телеканале.

    «Как проходит работа? В нормальном смысле слова, полный бардак. По-другому и быть не может. Потому что в такие сроки не запускаются большие каналы. Естественно, много противоречий, забавных казусов, несоответствий. Но, повторюсь, сейчас по-другому быть не может.

    Вообще я всегда скептически относился к идее общеспортивного канала. И жизнь меня пока не убедила в обратном. Было бы странно, относись я к этому совсем уж иначе. В конце концов, почти 20 лет занимался продвижением коммерческих каналов.

    Сейчас мы узнаем перспективу или не перспективу такого канала. Я в данном случае работаю ведущим, комментатором. Возможно, свой проект замучу. Но, что касается продвижения канала, перспектив, мне в последний месяц очень приятно, что больше за это не отвечаю», – поделился Уткин.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2015 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11