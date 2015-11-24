Цорнигер покинул пост главного тренера «Штутгарта»

Руководство «Штутгарта» уволило с поста главного тренера Александра Цорнигера. Причиной этому послужили неудовлетворительные результаты команды в осенней части сезона. Цорнигер взошел на тренерский мостик «швабов» этим летом. Соглашение со специалистом было рассчитано до 2018-го года.

По результатам 13-ти туров, «Штутгарт» распожился на 16-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник молодежного состава Юрген Крамны.