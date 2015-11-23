Карадениз: «Точно пропущу матч со «Сьоном», насчет «Спартака» пока не знаю»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз посетил встречу с болельщиками, организованную по поводу его 250-й игры за клуб, и ответил на вопросы.

– Какие впечатления от встречи?

– Очень приятно. Неописуемые. Я очень счастлив сейчас.

– Каково ваше состояние? Вы не играли в Перми? Когда ждать вашего возвращения?

– Неважно, играл я в Перми или не играл. Главное, что команда выиграла. Конечно, когда я не играю, то очень грущу и всегда хочу играть. Думаю, что точно пропущу матч со «Сьоном». Про игру со «Спартаком» пока не могу сказать.

– Когда переходили в «Рубин» в 2008 году, могли подумать, что проведете за клуб столько игр?

– Конечно, я не предполагал, что буду играть здесь так долго. Но Казань стала для меня домом. Когда чувствуешь, что ты любишь и тебя любят, то уходить куда-то очень трудно. Дай бог, чтобы я еще долго здесь играл.

– Насколько для вас важно признание болельщиков?

– Для меня это очень важно. Потому что я их люблю. И если эта любовь взаимна, она будет крепкой.

– Почему решили отпраздновать дубль в ворота «Крыльев» в тюбетейке?

– У меня эта мысль была давно. Я к этому готовился, но много времени не мог забить. С «Крыльями» получилось. Но главное – не положить тюбетейку на голову, а положить ее на сердце. Я ее положил на сердце давно, – говорит футболист.