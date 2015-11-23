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  • Заварзин: «Спартак» доказал, что в центре поля может обойтись без Широкова»

Заварзин: «Спартак» доказал, что в центре поля может обойтись без Широкова»

23 ноября 2015, 06:48
3

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что красно-белые своей игрой в матче против «Краснодара» (3:2) доказали, что могут обходиться без услуг полузащитника Романа Широкова.

– Как отнеслись к решению совета директоров «Спартака» не продлевать контракт с Широковым?

– Состав должен определять главный тренер. Потому что ему первому отрубят голову, если не будет результата. А совет директоров сохранит свои позиции при любом раскладе. Так что здесь важно понять: нужен Широков Аленичеву или нет? Раз с «Краснодаром» посадил его в запас, значит, были на это основания.

– Эта мера себя оправдала?

– «Спартак» доказал, что в центре поля может обойтись без Широкова. Против «Краснодара» сыграли очень прилично. По-чемпионски! Отмечу не только высокий уровень игры, но и запредельную самоотдачу. Такой футбол не стыдно показать Европе. Глушаков – вообще красавец!

– Зимой Широков уйдет?

– Контракт у него до лета. Но какой смысл держать футболиста, на которого клуб не рассчитывает? Мне кажется, «Краснодар» с удовольствием возьмет Широкова. Равноценной замены в середине поля ему там до сих пор не нашли. Да и Галицкий его ценит.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Широков Роман
Комментарии (3)
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neveldomha
1448259499
Спартак победил Краснодар. Огого, ах, ах ах. То что он проигрывал до этого сто процентная вина Широкова. Он один во всем виноват. А теперь представим, что будет через неделю. Рубин разгромил Спартак, Огого, ах ах ах. Почему не поставили Широкова???? Когда у больного раком ничего не болит и у него хорошее настроение, это не значит, что он выздоравливает. Это всего лишь он переборщил с морфином.
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Garrincha58
1448260871
на эту тему можно говорить но говорить больше не хочется а кто ее мусолит тот больной человек поэтому достала эта ситуация с Широковым сейчас перключатся на Денисова потом опять на Дзюбу и тд и тп
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graf34
1448294709
Посмотрим... если честно, по настоящему в спартаковском стиле играет только Широков...Скорее, потому он и стал не нужным....А остальные не дотягивают до него...Но это не всегда плохо для клуба - ну и время покажет...
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