Заварзин: «Спартак» доказал, что в центре поля может обойтись без Широкова»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что красно-белые своей игрой в матче против «Краснодара» (3:2) доказали, что могут обходиться без услуг полузащитника Романа Широкова.

– Как отнеслись к решению совета директоров «Спартака» не продлевать контракт с Широковым?

– Состав должен определять главный тренер. Потому что ему первому отрубят голову, если не будет результата. А совет директоров сохранит свои позиции при любом раскладе. Так что здесь важно понять: нужен Широков Аленичеву или нет? Раз с «Краснодаром» посадил его в запас, значит, были на это основания.

– Эта мера себя оправдала?

– «Спартак» доказал, что в центре поля может обойтись без Широкова. Против «Краснодара» сыграли очень прилично. По-чемпионски! Отмечу не только высокий уровень игры, но и запредельную самоотдачу. Такой футбол не стыдно показать Европе. Глушаков – вообще красавец!

– Зимой Широков уйдет?

– Контракт у него до лета. Но какой смысл держать футболиста, на которого клуб не рассчитывает? Мне кажется, «Краснодар» с удовольствием возьмет Широкова. Равноценной замены в середине поля ему там до сих пор не нашли. Да и Галицкий его ценит.