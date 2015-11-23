Алдонин: «ЦСКА в матче с «Вольфсбургом» будет очень непросто»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о спаде в игре армейцев и поделился ожиданиями от игры с «Вольфсбургом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У всех бывают спады, и никто от них не застрахован. Класс команды проявляется тогда, когда она быстро и грамотно справляется с проблемами. Никто в РФПЛ просто так очки не раздает, и мы сейчас видим этому подтверждение.

Теперь у ЦСКА будет важнейший матч с «Вольфсбургом», в котором необходимо добиваться победы и цепляться за плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате ничего не потеряно, преимущество, пусть уже не столь большое, есть, и это вселяет уверенность.

«Вольфсбург» — очень сильная команда, по праву занимающая третье место в чемпионате Германии после «Баварии» и «Боруссии». С немцами всегда очень непросто: они очень техничные, грамотные и тактически подкованные футболисты. Если действовать прямолинейно, то, скорее всего, ничего не получится. Нужен какой-то креатив, нестандартные действия. Тогда, вполне вероятно, ЦСКА удастся взломать оборону «волков», — сказал Алдонин.