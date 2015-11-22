Юран: «Если натурализовать одного игрока – начнется цепная реакция»

Бывший форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран высказал свое мнение о натурализации футболистов для национальной команды.

– Сейчас много говорят о натурализации футболистов для сборной. Вы – за?

– Я против!

– Почему?

– Можно понять, когда такое делается в горном слаломе или коньках. Где для России медаль выиграл кореец. Эти виды у нас популярными не были никогда. Спасибо Мутко – натурализовали, все сделали правильно. Но в футболе-то зачем? А что тогда делать с юношескими сборными? На что рассчитывать ребятам, которые выиграли чемпионат Европы, а потом стали вторыми? Куда их отправлять?

– Трезво.

– Поверьте, сразу начнется цепная реакция! Начнется все с одного иностранца – но очень скоро будет два-три. Значит, надо будет расширять количество легионеров в клубах.

– А на чемпионате мира за сборную России выйдут одиннадцать иностранцев?

– Скажу так: будет несколько иностранцев. Я не представляю, как при таком раскладе на матчи сборной будут ходить болельщики. За кого им болеть – за вот этих иностранцев?