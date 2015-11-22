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  • Юран: «Если натурализовать одного игрока – начнется цепная реакция»

Юран: «Если натурализовать одного игрока – начнется цепная реакция»

22 ноября 2015, 06:52
6

Бывший форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран высказал свое мнение о натурализации футболистов для национальной команды.

Сейчас много говорят о натурализации футболистов для сборной. Вы – за?

– Я против!

– Почему?

– Можно понять, когда такое делается в горном слаломе или коньках. Где для России медаль выиграл кореец. Эти виды у нас популярными не были никогда. Спасибо Мутко – натурализовали, все сделали правильно. Но в футболе-то зачем? А что тогда делать с юношескими сборными? На что рассчитывать ребятам, которые выиграли чемпионат Европы, а потом стали вторыми? Куда их отправлять?

– Трезво.

– Поверьте, сразу начнется цепная реакция! Начнется все с одного иностранца – но очень скоро будет два-три. Значит, надо будет расширять количество легионеров в клубах.

– А на чемпионате мира за сборную России выйдут одиннадцать иностранцев?

– Скажу так: будет несколько иностранцев. Я не представляю, как при таком раскладе на матчи сборной будут ходить болельщики. За кого им болеть – за вот этих иностранцев?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Юран Сергей
Комментарии (6)
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Alek7183
1448173452
Всё верно, о своих заботиться надо, а не иностранцев устраивать.
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sochi-2013
1448175658
Вот тут и начнется конкуренция.
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maxtomas
1448179324
В мини футболе 2 бразильца за Россию играют и нормально. А Францию взять там вообще пол сборной черные и норм
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yanedo
1448182150
а кого им болеть – за вот этих иностранцев? - а сейчас нам за кого болеть за калек недоделаных которые пешком по полю ходят а за премиальными бегом бегут
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alexfilatov
1448485717
Да не хотят наши играть! Если молодой парень итак хороший футболист, то он будет в сборной и я уверен он будет приоритетный натурализованного, а если он особо не напрягается и работает за премиальные, собирая состояния, благодаря искусственному лимиту и сборную его ставят тупо потому, что других нет, то зачем такие, которую и в молодёжку то ехать не хотят, уж лучше смотреть на натурализованных, которые будут пытаться что-то доказать, чтоб не вылетить из сборной, предварительно подготовясь для большого вала критики в любом случае, а не на зажравшихся наших лентяев и как следствие очередной позор сборной! Естественная конкуренция при натурализованных игроках в любом случае увеличится, а значит увеличится и уровень игры!
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