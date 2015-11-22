Раджабов извинился перед Нигматуллиным

Футбольный агент Рустам Раджабов принес извинения за свои слова в адрес экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина.

«Считаю, что мои высказывания в адрес Руслана Нигматуллина были очень некорректными. Мне бы хотелось извиниться. Искренне. И за оскорбления в адрес Руслана и за то, что привлек к этому журналистов. Не стоит больше открывать эту тему. Я не понял юмора, я был в не очень адекватном состоянии. Это ни в коем случае меня это не оправдывает. Но я надеюсь, что от этой ситуации станет хуже только мне, а не кому-то еще. Надеюсь, Руслан меня простит», – сказал Раджабов.