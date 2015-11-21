Дзюба: «Ждал выхода Халка, чтобы забить»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу в матче 16-го тура РФПЛ против «Урала» (3:0).

«Сегодня «Зенит» провел не лучший матч, игра была тяжелой, поэтому хорошо, что победили. Частенько в этом сезоне играем с большим преимуществом, но все равно теряли очки. Нам надо быстрее забивать мячи, потому что любим пропускать в начале. Здорово, что сегодня на ноль получилось сыграть плюс забили три гола. К тому же ЦСКА проиграл — для нас это хорошо, разрыв теперь семь очков, жалко, что «Локомотив» в прошлом туре не обыграли, были бы еще ближе. Сегодня было важнее победить, чем показать качественную игру, особенно в преддверии игры с «Валенсией». Нам важно выигрывать в пятом матче Лиги чемпионов и занимать первое место в группе», – говорит Дзюба.

Футболист стал автором одного из голов, воспользовавшись передачей Халка.

«Все три мяча в матче против «Урала» забили со стандартов, на тренировках работали над всеми компонентами игры. Халк сегодня вышел только во втором тайме. Конечно, «Зенит» с бразильцем и без него — две разные команды. В любом случае, Халк — основной лидер нашей команды, главная ударная сила, но, несмотря на это, у нас спереди много классных футболистов, это и Шатов, и Данни, и Витсель. Но Халк есть Халк. Еще перед игрой сказал ему, что чувствую, когда он выйдет, я обязательно забью. Поэтому ждал выхода бразильца. Нам с ним очень комфортно играть».