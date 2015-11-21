Слуцкий: «Команда уровня ЦСКА должна быстро преодолевать игровые спады»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения своей команды в матче 16-го тура РФПЛ от «Крыльев Советов» (0:2) заявил, что армейцы пребывают в ситуации игрового спада.

– Мы находимся далеко не в лучшем состоянии. Надо стараться компенсировать подобные вещи, сегодня этого сделать не смогли. Понятно, что следующий матч сверхважный, подходим к нему не в лучшей эмоциональной форме. Но сделаем все от нас зависящее, чтобы изменить ситуацию.

–​ Как этот спад можно объяснить? Раннее начало сезона, отбор в Лигу чемпионов?

– У каждой команды есть периоды спада. Хочется, чтобы эти спады были минимальными, или их не было вообще. К сожалению, мы сейчас как раз в этом состоянии. Влияет все в комплексе: рано начали, нет группы ключевых игроков. Но команда уровня ПФК ЦСКА должна минимизировать спады и очень быстро их преодолевать. Надеемся, у нас это получится.

–​ В преддверии матча с «Вольфсбургом» в каком состоянии травмированные игроки?

– Еременко прооперирован. Думбия и Василий Березуцкий пока не работают в общей группе.