РФПЛ. «Зенит» разгромил «Урал»

В рамках 16-го тура РФПЛ «Зенит» на «Петровском» добился уверенной победы в матче с «Уралом» – 3:0.

В первом тайме в составе сине-бело-голубых гол прямым ударом со штрафного провел Эсекьель Гарай, а во втором – успех петербургской команды развил Артем Дзюба и Хави Гарсия.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Гарай, 10; 2:0 – Дзюба, 75; 3:0 – Хави Гарсия, 88.

Зенит: Лодыгин, Смольников (Анюков, 65), Ломбертс, Гарай, Кришито, Юсупов, Витсель, Хави Гарсия, Данни (Халк, 66), Шатов (Рязанцев, 83), Дзюба.

Урал: Жевнов, Данцев, Мартынович, Фонтанелло, Фидлер, Сапета (Гогниев, 76), Асеведо, Емельянов, Кулаков, Ставпец (Бурмистров, 46), Манучарян (Билоног, 84).

Предупреждения: Мартынович, 47; Шатов, 54; Юсупов, 80.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

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