«Зенит» – «Урал». Онлайн-трансляция

Блистающий в Лиге чемпионов «Зенит» уже к середине чемпионата близок к тому, чтобы выбыть из чемпионской гонки. Чтобы навязать конкуренцию ЦСКА, команде из Санкт-Петербурга нужно набирать максимум очков в матче с «Уралом», который жаждет реабилитироваться за серию поражений в чемпионате и кубке страны.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Урал». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 16:30, не пропустите!