Энрике: «Мне нравится, что на стадионе «Реала» нас освистывают»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не переживает, что защитник его команды Жерар Пике будет освистан во время сегодняшнего класико с мадридским «Реалом».

«Я не являюсь членом «Реала» и не буду присутствовать на стадионе в качестве болельщика. Логично, что игроков «Барселоны» будут освистывать. Одних больше, других меньше. Но в этом прелесть футбола, и я сам не усматриваю в таком поведении никакого насилия. Это происходит вследствие страсти. А вот на то, чтобы нас не освистывали на «Сантьяго Бернабеу», мы претендовать не можем. Думать так было бы смехотворно. Мне нравится такая обстановка», — заключил Энрике.