Колыванов: «Запас мастерства не позволяет «Уфе» играть на равных с лидерами Премьер-лиги»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов рассказал, почему ему пришлось расстаться с командой.

«Дней за десять до ухода понял, что придется расстаться. С генеральным директором клуба Шамилем Газизовым великолепные отношения. Никаких разговоров за спиной. Но в какой-то момент стало ясно: нужно сделать этот шаг через боль. Что-то поменять, встряхнуть команду. Это объяснимо – при наших-то результатах.

Прощаться было непросто. За эти три с половиной года семью видел реже, чем футболистов. Собирали «Уфу» по крупицам, не знали, будем выступать во второй лиге или ФНЛ. Зашли вместо Брянска. За десять дней тогда сколотили состав. Из тех ребят еще играют Засеев и Аликин. Мы слишком быстро залезли на вершину. С маленьким бюджетом – за два сезона!

Усталость накопилась у всех – ждали результата, его нет. Запас мастерства не позволяет «Уфе» играть на равных с лидерами премьер-лиги. Наши козыри – стопроцентная физическая готовность, грамотная тактика, сила духа. А ребята эмоционально истощены. Прошлый сезон – тяжелейший! Его вытаскивали 15 футболистов. Попади мы в стыки, «Тосно» или «Томь» могли бы не пройти. Отыграв последний матч с «Рубином», посчитали – в следующем не вышли бы человек восемь…», – сказал Колыванов.