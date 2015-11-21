Гарай: «В матче с «Уралом» все зависит только от нас»

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай рассказал, что восстановился после травмы и готов сыграть в матче 16-го тура РФПЛ с «Уралом».

— Я полностью восстановился и готов выйти в субботу на поле. Придется играть без Рондона, сделавшего хет-трик в последней встрече? Футболисты, выступавшие за нас в минувшем чемпионате, безусловно, являлись классными исполнителями. Но и те, кто пришел летом, сделают все возможное, чтобы принести «Зениту» три очка в матче с «Уралом».

— Можете сравнить Рондона с Артемом Дзюбой?

— Они оба высокие и сильные, но у каждого свои козыри. Однако куда важнее, что оба способны давать результат, помогать команде побеждать.

— «Урал» отличается чем-то от других команд чемпионата России?

— Несмотря на то что никто не ставит на них в матче с нами, они все равно постараются добиться победы любой ценой. Ожидаю очень сложной игры, «Урал» — сильный соперник.

— Получается, победить 3:0, как и в марте нынешнего года, будет не так-то просто?

— В любом случае все зависит от нас. Если мы выйдем на поле с правильным настроем, то получим три очка.