Слуцкий: «В паузе больных и хромых постарались привести к общему знаменателю»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне матча 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» подвел итоги первой части чемпионата.

«Если не ошибаюсь, показатель в 36 очков для ЦСКА является повторением рекорда в чемпионатах России. График у нас очень напряженный, и ребята большие молодцы, что выдержали такую нагрузку: каждая игра чемпионата была сверхтяжелой, мы пробились через квалификацию Лиги чемпионов в групповой турнир, где матчи тоже проходят в напряженной борьбе. Пока бьемся на всех фронтах, но сил чуть-чуть не хватает, выбывают из строя ключевые игроки. Тот же поединок с «Краснодаром» и Фернандес, и Щенников играли с достаточно серьезными повреждениями, в первом тайме получил травму Вернблум. Конечно, футболисты у нас не железные, объем игр очень большой, но перед поединком с «Крыльями Советов» есть возможность чуть-чуть «зализать раны». Эта двухнедельная пауза была очень важна, мы всех наших больных и хромых постарались привести к общему знаменателю. Да, у Мусы и Думбия по два официальных матча, первый вернулся в расположение клуба только 20 ноября, второй — 19-го поздно вечером. Но у остальных была возможность немного перевести дух», – сказал Слуцкий.