Давыдов: «Я никогда не отказывался играть за национальную команду»

Нападающий «Спартака-2» и молодежной сборной России Денис Давыдов считает разговоры о своем нежелании играть за национальную команду спекуляциями.

«В свете последних комментариев о нежелании играть за сборную своей страны, хочу заявить следующее: я никогда не отказывался играть за свою национальную команду! Для меня это большая честь! Поэтому попрошу прекратить все спекуляции на эту тему!», – написал Давыдов на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее наставник молодежной сборной Дмитрий Хомуха рассказал о нежелании некоторых футболистов играть за команду.