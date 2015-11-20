Деулофеу может вернуться в «Барселону» из «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу по окончании текущего сезона может вернуться в «Барселону».

«Барселона» может воспользоваться опцией обратного выкупа. Если это произойдет, то мы ничего не сможем поделать. Но в этом аспекте можно вести речь о следующем лете, а не о январе. Я доволен приобретением Деулофеу. Мы получили по выгодной цене игрока уровня «Барселоны», – считает главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес.

Напомним, что прошлым летом «Эвертон» выкупил хавбека за 4,2 миллиона фунтов с контрактом до 2018 года. «Барселона» имеет право обратного выкупа игрока по окончании сезона за 6,3 миллиона фунтов или летом 2017 года за 8,4 миллиона фунтов. В текущем сезоне Деулофеу провел 10 матчей в составе «Эвертона», забив в них один гол и записав на свой счет шесть результативных передач.