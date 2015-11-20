Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» не будет продлевать контракт с Широковым

20 ноября 2015, 09:51
18

Роману Широкову не будет предложено продлить контракт со «Спартаком». Вчера вечером состоялся разговор между главным тренером красно-белых Дмитрием Аленичевым и полузащитником сборной России. Наставник озвучил хавбеку позицию руководства, согласно которой клуб намерен расстаться с ним по окончании сезона-2015/16.

Стоит отметить, что в действующем контракте Широкова есть пункт о том, что соглашение может быть продлено, если он проведет в этом сезоне 15 и более полноценных матчей в чемпионате России. После первого круга на счету 34-летнего ветерана 14 матчей.

В текущем сезоне «Спартак» после 15 игр занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 очка.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Широков Роман Аленичев Дмитрий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
С-Пб on-line
1448004557
Плохо ромбик целовал
Ответить
ТАРО
1448005181
Как хороший футболист, так уходит из Спартака. Не понимаю!!!
Ответить
beshelmek
1448005629
Не он уходит а не продливают контракт
Ответить
nemolod
1448006500
Самое лучшее сейчас для Романа-это уйти в аренду до конца сезона! Вообще-то расставаться с игроком сборной,причем совсем не слабым-это неразумно!
Ответить
vladimir-7
1448008234
Жалко Романа,зачем полез в этот свинарник ведь они никогда не бывают благодарны.Игрок сбопной
Ответить
GM
1448009666
Прально, зачем СпаМу Рома? СпаМ играет нонче в "бей-беги" - Промесу скинули, а там как повезет. Распасовщик совершенно не нужен - Ребров может от ворот закинуть :)
Ответить
Loko_Roma
1448009775
В краснодар вернется
Ответить
Зенит*SPB
1448010947
РОМКА И САМ НАВЕРНОЕ НЕ ХОЧЕТ В СПАРТАКЕ ОСТАВАТЬСЯ!!!!че он там забыл,в этом гиблом клубе
Ответить
алекс88
1448012946
Обратно в краснодар
Ответить
росс
1448016518
Перед важными матчами, я заметил, в последнее время обязательно появляется новость , которая должна негативно отразиться на игроках, тренерах, команде. Кто же проплачивает продажных журналистов?
Ответить
Главные новости
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
2
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
5
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
26
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
6
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
19
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
Все новости
Все новости
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
21:04
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
19
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
4
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
19
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
6
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
12
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
3
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+