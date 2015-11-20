«Спартак» не будет продлевать контракт с Широковым

Роману Широкову не будет предложено продлить контракт со «Спартаком». Вчера вечером состоялся разговор между главным тренером красно-белых Дмитрием Аленичевым и полузащитником сборной России. Наставник озвучил хавбеку позицию руководства, согласно которой клуб намерен расстаться с ним по окончании сезона-2015/16.

Стоит отметить, что в действующем контракте Широкова есть пункт о том, что соглашение может быть продлено, если он проведет в этом сезоне 15 и более полноценных матчей в чемпионате России. После первого круга на счету 34-летнего ветерана 14 матчей.

В текущем сезоне «Спартак» после 15 игр занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 очка.