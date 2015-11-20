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    Ловчев: «Проблема именно в Денисове»

    Бывший игрок московского «Спартака», эксперт Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг полузащитника столичного «Динамо» Игоря Денисова.

    «Когда у игрока такое происходит один раз, это можно посчитать случайностью. Когда два-три – то клубу и тренеру надо насторожиться. А когда в четвертый и более раз, то это уже хронические эпизоды. Человек, видимо, и продолжит так поступать. Понятно, что команда не ясли, там и драки случаются, и с тренером ругань, но только у одного человека в лиге такое происходит раз за разом, с разными тренерами. Значит, проблема именно в Денисове. Не знаю, что там в основе, чем игрок каждый раз недоволен, сам он предпочитает молчать.

    Понимаете, мне уже трудно здесь говорить о правдорубе Гарике, как его называют. Потому что футболисты, взрослея, мудреют. И руководствуются, в том числе не только своими интересами, но и интересами клуба. У него такого не происходит, весной команда была разрушена и перестала бороться за место в тройке. А сейчас ситуация сложная, там не только молодые в команде, там и опытных парней достаточно, нельзя называть «Динамо» только молодой командой. Кто тогда Габулов, Губочан, Жирков, Кокорин, Погребняк, Козлов, Ионов? Почему они-то позволяют вести себя одному игроку вот так? Ведь если такое повторяет один игрок, значит, коллектива нет. Понимаете, клубы сейчас слишком многое дают футболистам, тем есть за что быть благодарным клубу. Ну так и поддержите клуб, скажите футболисту, что он не прав! А то получается – сидит народ, копит деньги, а интересы клуба – дело второе», - сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.11.2015 01:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +867

      sined1951 20 ноября 2015, 16:35

      Ну и что поднимать кипешь. Если у одного игрока с тренером разногласия, то команда не развалится. В Зените была другая ситуация. Там тренером была недовольна большая группа игроков, даже среди легионеров (Данни). Надо не Денисова обсуждать, а плохую игру команды в пас и отвратительный выход из обороны в атаку.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2015, 11:47

      Лучше разбирался бы со своими свиньями,чем осуждать отличного игрока
      Игоря Денисова.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 20 ноября 2015, 09:54

      Здесь он прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 ноября 2015, 08:53

      Прав на все 100.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      graf34 20 ноября 2015, 07:38

      а он-то прав...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 20 ноября 2015, 07:07

      Денисов-калоед №1

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 ноября 2015, 06:05

      Зря Гарик из Зенита ушел. Надо бы вернуть.

      -1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit > Zeff 20 ноября 2015, 09:54

      Нет уж
      Чтобы он и у нас воздух портил?

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Zeff 20 ноября 2015, 10:43

      Не нужен он, хотя Гарсия может ему навалять!
      Может к мясным его для полного комплекта...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 ноября 2015, 05:50

      Денисов в разы лучше, чем ты игроком был и есть. Уж я то помню.

      -3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Zeff 20 ноября 2015, 08:53

      Мячики в юном возрасте может он и лучше подавал.

      0
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      Рейтинг: +867

      sined1951 > Black Giz 20 ноября 2015, 16:40

      Милейший! Ваша реплика на уровне дворовой беседы, а вы с ней в интернет выползли. Надо быть настоящим болельщиком, понимать игру.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > sined1951 21 ноября 2015, 06:41

      Милейший, вы хорошо помните в какое время играл Ловчев?

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