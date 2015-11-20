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    Бабаев: «ЦСКА обозначит свою позицию по Витиньо в течение двух-трех недель»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что решение о будущем хавбека красно-синих Витиньо, который на правах аренды выступает за бразильский «Интернасиональ», будет принято в течение ближайших двух-трех недель. Напомним, ранее сам футболист заявил о своем желании не возвращаться в стан армейцев и продолжить выступления на родине.

    «Во-первых, аренда пока еще действует. У нас есть еще время, чтобы оценить ситуацию и принять решение. Думаю, в течение двух-трех недель мы обозначим свою позицию по этому игроку.

    Есть разные варианты. Рано озвучивать какое-либо решение. Рады, что в последнее время Витинью качественно играет в Бразилии. Надеюсь, это не временное явление. Посмотрим» - сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2015 01:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 20 ноября 2015, 03:33

      Ну собственно он до перехода в ЦСКА тоже показывал не плохую игру в Бразилии, но тогда он был совсем мал сейчас подрос может и в нашем чемпионате заиграть. Я если честно не видел его так сказать в полной красе на поле, будем ждать!

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      Рейтинг: +27

      soldat_max 20 ноября 2015, 01:55

      думаю у нас не заиграет..(

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