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    Мутко: «Почему я не говорю на английском? Коллеги из других стран сказали мне: «Не надо!»

    Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко рассказал о причине, по которой он не говорит на английском языке.

    «Почему я так и не говорю на английском, как Джеффри Томпсон, хотя обещал? Потому что коллеги из других стран мне сказали: "Не надо! Британцы окончания слов проглатывают, так что ничего не поймешь". Плюс они сейчас кричат о всемирном заговоре против Великобритании. Ну о чем речь, если только этот Томпсон за свою заявку голосовал. Один! Больше никто. Тем более, что в Англии турнир уже проходил. Это и есть высокомерие! Спорт от политики не всегда получается увести. Вот сели бы все политики мировые и договорились: "Хватит, старички, с завтрашнего дня - равноудаленность, ко всем странам относимся одинаково", - сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2015 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 ноября 2015, 22:09

      И поедем на ЧМ в Сирию с морджахедами играть))))

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