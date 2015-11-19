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    Белоруков выбыл до конца года

    Капитан «Амкара» Дмитрий Белоруков больше не появится на поле в этом году.

    «Белоруков вернется в строй только в следующем году ко второй части чемпионата. Сейчас он находится на реабилитации и не принимает участия ни в групповых, ни в индивидуальных тренировочных занятиях», – пояснил наставник пермяков Гаджи Гаджиев.

    Белоруков травмировался во встрече 12-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:1), состоявшейся 17-го октября. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 10-ти матчах РФПЛ и отметился одним забитым мячом.

    Источник: ФК «Амкар»

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    19.11.2015 15:54
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