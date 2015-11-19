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    Мутко: «Нужно возродить женский футбол в стране»

    Президент РФС Виталий Мутко, встретившийся сегодня с женской сборной России в преддверии отборочных игр чемпионата Европы 2017-го года, отметил необходимость возрождения женского футбола в стране.

    «Есть проблема с сохранением женских клубов. К сожалению, не смогли спасти «Зоркий». Я думал над тем, чтобы поддержать клуб, но не увидел в нем крепкой корневой системы. Мы осенью хотим начать заниматься развитием женского футбола. В Бразилии был полный стадион и наша команда играла на равных с бразильянками. Так что, надо возродить женский футбол, переформатировать РФС.
    В большом футболе тоже потенциал громадный, но шансы не реализованы. Все это надо менять. Как только лицо у сборной поменялось, сразу возросли рейтинги, появились спонсоры. А когда полный депрессняк – начинаются скандалы. Буду просить, чтобы матчи женской сборной чаще показывали на федеральном телевидении», – заявил Мутко.

    Напомним, что женская сборная проведет в гостях две встречи: 25-го ноября с Турцией и 29-го ноября с Венгрией.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2015 15:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 ноября 2015, 21:58

      Зачем возрождать то, что не "умирало"? Его нужно просто развивать! А на развитие нужны деньги, а их нет и на нормальный футбол (юноши "сливают" Азербайджану)! Тупик без света в конце тоннеля!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +162

      maxon1256 19 ноября 2015, 19:30

      кому он нужен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 ноября 2015, 18:35

      Каждый должен заниматься своим делом. Если женщины хотят играть в футбол, тогда за свой счет, сколько заработал, столько и получи. Так должны играть и мужики.

      0
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      Рейтинг: +9

      bikkos 19 ноября 2015, 18:32


      жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью -- http://ori.click/maxiimum

      -1
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      Рейтинг: +8

      Нигма 19 ноября 2015, 17:33

      Мужской не потянул

      4
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 19 ноября 2015, 16:55

      Можно подумать, что мужской футбол уже возродили.......

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 ноября 2015, 15:41

      Да блин на нормальный футбол денег нет-половина клубов в долгах

      0
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