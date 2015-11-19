Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хомуха: «У игроков нет мотивации выступать за молодежку»

19 ноября 2015, 14:42
7

Наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха подвел итог матча против сборной Азербайджана (0:3) в отборочном раунда чемпионата Евро-2017, а также рассказал, что явилось причинами столь невнятной игры его подопечных.

«Согласен, что наша оборона сыграла безобразно. Почему не вызвал Морозова и Набиуллина, которые постоянно выступают РФПЛ? Не готов назвать фамилии, так как всегда даю возможность молодым футболистам пересмотреть свое отношение к делу. Мы столкнулись с таким фактором, как отсутствие мотивации выступать за молодежную сборную. Это реалии. Завышенная самооценка у ребят и так далее. Я бы не хотел сейчас все сводить к взаимоотношению между РФС и клубами. Попытаемся найти общий язык и с клубами, и с футболистами», – сказал Хомуха.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия (мол) Морозов Григорий Набиуллин Эльмир Хомуха Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
андрей андреев
1447937202
20000 рублей в месяц или на завод иди работай
Ответить
graf34
1447940055
Вот-вот, как я говорил, писал и предполагал - уже точно нет мотивации, тем более если кто-то из них уже был в старшей сборной... Нет хороших психологов в командах, не умеют они объяснить игрокам, что играть надо стараться и цепляться за любую возможность, а на все смотреть свысока - можно и все пропустить, только остаться зрителем...
Ответить
AlexKul
1447941190
Взять того же Миранчука.....в Локо,особенно в игре с Зенитом,не мог не народоваться его игре,думаешь вот оно будущее нашего футбола......а в игре молодежки вообще полный ноль.....и главный вопрос как его Мотивировать на такие матчи.....
Ответить
aurora5858
1447953089
Беда во всех сборных
Ответить
Главные новости
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
1
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
2
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
24
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
6
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
4
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
18
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Все новости
Все новости
33-летний Лукаку определился с новым клубом
21:11
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
21:04
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
1
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
4
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
18
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
17:59
3
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
4
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
19
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+