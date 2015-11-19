Хомуха: «У игроков нет мотивации выступать за молодежку»

Наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха подвел итог матча против сборной Азербайджана (0:3) в отборочном раунда чемпионата Евро-2017, а также рассказал, что явилось причинами столь невнятной игры его подопечных.

«Согласен, что наша оборона сыграла безобразно. Почему не вызвал Морозова и Набиуллина, которые постоянно выступают РФПЛ? Не готов назвать фамилии, так как всегда даю возможность молодым футболистам пересмотреть свое отношение к делу. Мы столкнулись с таким фактором, как отсутствие мотивации выступать за молодежную сборную. Это реалии. Завышенная самооценка у ребят и так далее. Я бы не хотел сейчас все сводить к взаимоотношению между РФС и клубами. Попытаемся найти общий язык и с клубами, и с футболистами», – сказал Хомуха.