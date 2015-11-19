Хави: «В класико силы будут равны, если на поле не будет Месси»

Экс-хавбек «Барселоны» Хави накануне поединка 12-го тура Примеры между «сине-гранатовыми» и «Реалом» поделился мнением о том, какой ему видится расстановка сил в предстоящем класико.

«По моему мнению, силы команд будут равны в том случае, если Месси не сможет выйти на поле. В лазарете «Реала» также присутствуют травмированные, но их важность несоизмерима с важностью Месси для «Барсы». Одержать победу на «Сантьяго Бернабеу» достаточно тяжело, а если еще и Лионель не сможет сыграть, то это будет гораздо сложнее. Тем не менее, «Барселона» на данный момент находится в отличном состоянии и у нее есть все, чтобы продолжать радовать своих поклонников и дальше», – заявил Хави.

Аргентинец уже прошел курс восстановления после травмы колена, но тем не менее, уверенности в его появлении в стартовом составе на матч с «Реалом» пока нет.