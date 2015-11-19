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    Якин: «К зиме становилось очевидно, что Федун хочет уйти»

    Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин поделился воспоминаниями о работе в московском клубе.

    «Мы начали сезон хорошо, несмотря на то, что из-за строительства нашего стадиона первые шесть игр чемпионата пришлось провести на выезде. Удивило, как быстро русская пресса начала петь дифирамбы своим, местным игрокам. На тот момент в клубе была не совсем четкая организационная иерархия. К зимнему перерыву становилось все очевиднее, что президент, на протяжении 13 лет возглавлявший клуб, хочет уйти со своего поста. После того, как был уволен генеральный директор, я понял: пришло время для перезагрузки» – рассказывает Якин.

    По словам специалиста, он мог бы продолжить работу в «Спартаке», если бы все сложилось по-другому.

    «При других обстоятельствах, думаю, я бы остался в «Спартаке». Мне очень понравилось в России, год прошел головокружительно быстро».

    Источник: «Советский спорт»

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    19.11.2015 01:05
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