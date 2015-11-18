Кампль: «Чакир играл за Украину»

Полузащитник сборной Словении Кевин Кампль прокомментировал исход ответного поединка за выход на Евро-2016 против команды Украины (1:1). По мнению футболиста, работавший на этом матче главный судья Чунейт Чакир был необъективен.

«Трибуны отлично нас поддерживали, но это не помогло. Мы могли решить судьбу матча еще в первом тайме, но не реализовали свои моменты. Кроме того, думаю, судья играл за Украину в этот вечер», – приводит слова Кампля championat.com.ua.