Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кампль: «Чакир играл за Украину»

    Полузащитник сборной Словении Кевин Кампль прокомментировал исход ответного поединка за выход на Евро-2016 против команды Украины (1:1). По мнению футболиста, работавший на этом матче главный судья Чунейт Чакир был необъективен.

    «Трибуны отлично нас поддерживали, но это не помогло. Мы могли решить судьбу матча еще в первом тайме, но не реализовали свои моменты. Кроме того, думаю, судья играл за Украину в этот вечер», – приводит слова Кампля championat.com.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2015 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 27 ноября 2015, 18:06

      ну да а как же. Когда С французами играли ответный матч. Как судья французов тянул как мог... Все молчали по поводу украинцев.. Как не крути каждый год в футболе бывают подомные моменты где судья ошибается!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 19 ноября 2015, 13:19

      ну так)) а як інакше. Доречі, Кампльок, дякую за ГОЛ. Глухарь)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 ноября 2015, 11:50

      Приедут на ЧЕ с куском обшивки самолёта и простреленным своими же жовто-бл акитным куском материи

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 19 ноября 2015, 09:37

      Хохлам подсудили!!!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11