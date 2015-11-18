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  • Слуцкий: «Моя любимая команда – сборная Франции 1982–1984 годов»

Слуцкий: «Моя любимая команда – сборная Франции 1982–1984 годов»

18 ноября 2015, 19:34
2

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, кого бы он включил в свой вариант состава символической сборной мира.

«Это сложный вопрос, но могу сказать, что лучшие игроки мира сейчас собраны в трех клубах – «Баварии“, «Барселоне“ и «Реале“. Поэтому моя сборная была бы собрана из игроков, выступающих за эти команды», – приводит слова Слуцкого портал Welcome2018.

Также наставник назвал свою любимую команду.

«Моя любимая команда – сборная Франции 1982–1984 годов. Первая эмоция остается навсегда, а первый чемпионат мира по футболу, который я смотрел, уже, так скажем, чуть-чуть соображая, – это турнир 1982 года».

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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guron88
1447883731
А-аа, помню эту сборную Франции 1982 года ! Как её тогда называли: "команда мушкетёров" ! Фланговые забеги Рошто с развевающейся курчавой шевелюрой, как у рок-певца, трудягу-негра Мариоса Трезора, малыша Жиреса, легконого Тигану, Батистона, которому сломали челюсть, ну и конечно- Мишеля Платини, куда уж без него... Чудо чемпионат был. Неожиданный взлёт и триумф Италии и полуфинал "на все времена" : Франция - Германия, оставивший столько эмоций, что их просто не описать словами ! Это надо было видеть !
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cska-62
1447887051
Так он не застал по возрасту "летучих голландцев" Ринуса Михелса? Вот в чём беда, оказывается... :-))))
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