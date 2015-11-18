Слуцкий: «Моя любимая команда – сборная Франции 1982–1984 годов»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, кого бы он включил в свой вариант состава символической сборной мира.

«Это сложный вопрос, но могу сказать, что лучшие игроки мира сейчас собраны в трех клубах – «Баварии“, «Барселоне“ и «Реале“. Поэтому моя сборная была бы собрана из игроков, выступающих за эти команды», – приводит слова Слуцкого портал Welcome2018.

Также наставник назвал свою любимую команду.

«Моя любимая команда – сборная Франции 1982–1984 годов. Первая эмоция остается навсегда, а первый чемпионат мира по футболу, который я смотрел, уже, так скажем, чуть-чуть соображая, – это турнир 1982 года».