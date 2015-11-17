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    Веретенникова уволили из «Луча-Энергии»

    На заседании правления «Луча-Энергии» было принято решение расстаться с главным тренером команды Олегом Веретенниковым. С ним покидают команду и его помощники — Александр Беркетов и Игорь Уралев. Такое решение было продиктовано турнирным положением: после 21-го тура первенства ФНЛ команда из Владивостока обосновалась в зоне вылета, занимая 16-е место. В последних девяти играх «Луч» смог набрать лишь два очка.

    Известно, что наиболее вероятным преемником Веретенникова может стать Сергей Передня, в сезоне-2012/13 выведший в премьер-лигу «Томь». Сейчас стороны ведут переговоры. Еще одной кандидатурой является экс-наставник «Нижнего Новгорода» и московского «Торпедо» Владимир Казаков. Примечательно, что он длительное время выступал за «Луч», исполняя обязанности капитана команды.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.11.2015 16:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 ноября 2015, 18:57

      Кто это Луч-Энергия?

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