Калиниченко: «Ответный матч между Украиной и Словенией закончится вничью 1:1»

Бывший полузащитник сборной Украины и «Спартака» Максим Калиниченко считает, что команды Украины и Словении сыграют вничью в ответном матче.

«Для меня сценарий игры очевиден: словенцы побегут вперед, используя фланги. Именно после фланговых проходов и навесов балканцев наша команда переживала в львовском матче нервные эпизоды.

У словенцев рослые, атлетичные футболисты, ничего нового они выдумывать не будут. Другое дело, если хозяева пойдут вперед большими силами, тогда у нас появятся зоны для контратак, которыми могут воспользоваться Ярмоленко и Коноплянка. Прогноз – 1:1», – сказал Калиниченко.

Напомним, что в первом матче Украина победила со счетом 2:0.