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    Панов: «В основе следует выпустить Новосельцева и Семенова»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов считает, что в основе российской команды против сборной Хорватии следует выпустить центральных защитников Ивана Новосельцева и Андрея Семенова.

    «Предполагаю, что именно Широков будет тем единственным игроком, который появится в стартовом составе из футболистов, выходивших с первых минут в матче с португальцами. Он же капитан. Хотел бы в этом матче в первую очередь увидеть Черышева. В стартовом составе на матч с хорватами стоит выпустить двух центральных защитников – Новосельцева и Семенова. Почему нет? Пускай проверят себя.

    Что касается места в воротах, то я бы остановился на кандидатуре Лодыгина. Мне кажется, Ребров сейчас не готов для игры в сборной. Думаю, ему пока не нужно давать сыграть первый матч за сборную. Лодыгин, наверное, пока более надежный вратарь. Вижу в стартовом составе на матч с хорватами именно Лодыгина», — сказал Панов.

    Напомним, что игра Россия - Хорватия состоится завтра в 19:00.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.11.2015 15:11
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