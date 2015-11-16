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    Колосков: «Система «осень-весна» не принесла результатов»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что переход РФПЛ на систему «осень-весна» себя не оправдал.

    «Дело в том, что мы, наверное, еще могли бы задержаться в этой новой системе при условии, что российские клубы чего-то выигрывают. Если бы переход на систему «осень-весна» дал нам возможность сделать качественный скачок вперед в результатах и наши команды реально улучшили бы свои показатели в европейских клубных турнирах. Играли бы, допустим, в полуфиналах… Тогда мы имели бы полное право сказать: ребята, вы были правы, этот переход принес свой эффект.

    Да, мы синхронизировали свой календарь с европейским, что, как я понимаю, дает некоторое преимущество по сравнению с прежней системой в трансферных вопросах, а также в том, что клубы вступают в турниры в обновленных составах сразу же. Однако главный критерий всей работы, в том числе и перестроек разного рода, это результат. А его нет. Я ведь тоже не раз прежде говорил руководителям клубов, будучи во главе футбольной федерации: хорошо, согласен на вашу позицию, давайте перейдем, только сначала построим стадионы, хорошие футбольные поля, сделаем приемлемые условия для зрителей, чтобы они не мерзли зимой, не промокали осенью. И где все это?», - сказал Колосков.

    Напомним, что ранее схожее мнение высказал Виталий Мутко.

    Источник: Бобсоккер

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    16.11.2015 14:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 ноября 2015, 16:57

      А каких результатов он ждал??? ) Что лигу чемпионов будем регулярно выигрывать? Болельщики точно ничего не ждали

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 ноября 2015, 18:20

      Не надо больше экспериментов, осень-весна нужно оставить

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