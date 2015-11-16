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    Мутко: «Скажите мне, что выиграл наш футбол после перехода на систему «осень-весна?»

    Президент РФС Виталий Мутко не считает, что переход на систему «осень-весна» благоприятно сказался на российском футболе.

    "О Премьер-Лиге подумали, а про остальной обоз забыли? Про первый дивизион, второй. Им ведь тоже пришлось перестраиваться под новую формулу. Решение фактически было продавлено в интересах топ-клубов. Но, напомню, Кубок УЕФА «Зенит» и ЦСКА выигрывали при прежнем календаре.

    Вот скажите мне, что выиграл наш футбол после перехода чемпионата на вариант «осень-весна»? Я и тогда говорил: по сути, ничего не изменилось, кроме нумерации кругов. Единственный плюс: завоевавшие право участвовать в еврокубках команды стартуют в турнирах не через восемь месяцев, как раньше, когда полсостава могло смениться, а почти сразу. Но стоило ли ради этого ломать систему организации соревнований во всех лигах? Мы обречены играть в футбол летом, иначе не получится, Россия – северная страна», - сказал Мутко.

    Напомним, что до 2011 года футбол в России работал по системе «весна-осень».

    Источник: ТАСС

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    16.11.2015 12:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +249

      kara-mba 18 ноября 2015, 18:44

      мудко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Wotchen 17 ноября 2015, 11:04

      пока ничего не выйграл

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 16 ноября 2015, 18:15

      Какая разница?Всё равно в июле через год не играли,и уж тем более в январе.А те кто в ЕК выступал так же в декабре и феврале играли,а сам чемп в марте начинался.Только нумерацию поменяли,больше ничего...

      0
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 16 ноября 2015, 17:58

      Сам ввел сам спросил сам ответил!? мудазвон

      3
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      Рейтинг: +7

      Marizza 16 ноября 2015, 16:48

      Всё было сделано правильно!
      Конечно же дибилам этого не понять...

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Marizza 17 ноября 2015, 05:36

      объясни свою позицию мне просто интересно)

      0
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      Рейтинг: +25031

      bset 16 ноября 2015, 16:03

      Такие простые... Будто от одного лимита это зависит. В те времена, когда брались еврокубки, были другие составы, другие возможности. Вот и взяли. А теперь нет того, что в Европе начинает выступать клуб, который болтается внизу турнирной таблицы. Да, в ноябре он был на призовом месте, но за полгода сдулся. Так что все отлично.

      1
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 16 ноября 2015, 15:40

      Это он у кого спрашивает? У кореша-поддельника своего пусть спрашивает!

      1
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      Рейтинг: +24

      tims 16 ноября 2015, 15:36

      Какой смысл спорить? Если командам премьер-лиги удобна нынешняя система, для них её надо оставить. А для всех остальных надо вернуть систему "весна-осень". В чём сложности-то?.. Но и там, и там надо добросовестно подходить к календарю игр, не ущемляя никого.

      0
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      Рейтинг: +41

      Кузмич > tims 16 ноября 2015, 16:49

      у меня только один вопрос: как ты будешь делать переходы между дивизионами, если премьерка у тебя играет осень-весна, а ФНЛ весна ось?

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      Рейтинг: +101

      Ver 16 ноября 2015, 14:53

      По моему, то что в еврокубках играют действительно сильнейшие команды - это не так уж мало, а нумерация кругов конечно без разницы...

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 ноября 2015, 14:20

      У нас что ни делай,все так и будет стоять на месте

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