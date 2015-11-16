Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Скажите мне, что выиграл наш футбол после перехода на систему «осень-весна?»

Мутко: «Скажите мне, что выиграл наш футбол после перехода на систему «осень-весна?»

16 ноября 2015, 12:23
13

Президент РФС Виталий Мутко не считает, что переход на систему «осень-весна» благоприятно сказался на российском футболе.

«О Премьер-Лиге подумали, а про остальной обоз забыли? Про первый дивизион, второй. Им ведь тоже пришлось перестраиваться под новую формулу. Решение фактически было продавлено в интересах топ-клубов. Но, напомню, Кубок УЕФА «Зенит» и ЦСКА выигрывали при прежнем календаре.

Вот скажите мне, что выиграл наш футбол после перехода чемпионата на вариант «осень-весна»? Я и тогда говорил: по сути, ничего не изменилось, кроме нумерации кругов. Единственный плюс: завоевавшие право участвовать в еврокубках команды стартуют в турнирах не через восемь месяцев, как раньше, когда полсостава могло смениться, а почти сразу. Но стоило ли ради этого ломать систему организации соревнований во всех лигах? Мы обречены играть в футбол летом, иначе не получится, Россия – северная страна», – сказал Мутко.

Напомним, что до 2011 года футбол в России работал по системе «весна-осень».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
prtcs
1447667611
Календарь приведите в порядок и все будет хорошо. Ума много не надо.
Ответить
Kollljan
1447669551
Мутко это хохол-предатель.
Ответить
Asbjorn
1447672832
У нас что ни делай,все так и будет стоять на месте
Ответить
tims
1447677407
Какой смысл спорить? Если командам премьер-лиги удобна нынешняя система, для них её надо оставить. А для всех остальных надо вернуть систему "весна-осень". В чём сложности-то?.. Но и там, и там надо добросовестно подходить к календарю игр, не ущемляя никого.
Ответить
Медвепут великий
1447677658
Это он у кого спрашивает? У кореша-поддельника своего пусть спрашивает!
Ответить
Marizza
1447681722
Всё было сделано правильно! Конечно же дибилам этого не понять...
Ответить
MastaRave
1447685893
Сам ввел сам спросил сам ответил!? мудазвон
Ответить
BorisoW
1447686932
Какая разница?Всё равно в июле через год не играли,и уж тем более в январе.А те кто в ЕК выступал так же в декабре и феврале играли,а сам чемп в марте начинался.Только нумерацию поменяли,больше ничего...
Ответить
Wotchen
1447747481
пока ничего не выйграл
Ответить
kara-mba
1447861460
мудко
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
16
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
5
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
1
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
13
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
11
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Все новости
Все новости
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
4
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
11
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
4
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
19
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
6
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
12
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
3
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
15
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
15
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+