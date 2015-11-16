Мутко: «Скажите мне, что выиграл наш футбол после перехода на систему «осень-весна?»

Президент РФС Виталий Мутко не считает, что переход на систему «осень-весна» благоприятно сказался на российском футболе.

«О Премьер-Лиге подумали, а про остальной обоз забыли? Про первый дивизион, второй. Им ведь тоже пришлось перестраиваться под новую формулу. Решение фактически было продавлено в интересах топ-клубов. Но, напомню, Кубок УЕФА «Зенит» и ЦСКА выигрывали при прежнем календаре.

Вот скажите мне, что выиграл наш футбол после перехода чемпионата на вариант «осень-весна»? Я и тогда говорил: по сути, ничего не изменилось, кроме нумерации кругов. Единственный плюс: завоевавшие право участвовать в еврокубках команды стартуют в турнирах не через восемь месяцев, как раньше, когда полсостава могло смениться, а почти сразу. Но стоило ли ради этого ломать систему организации соревнований во всех лигах? Мы обречены играть в футбол летом, иначе не получится, Россия – северная страна», – сказал Мутко.

Напомним, что до 2011 года футбол в России работал по системе «весна-осень».