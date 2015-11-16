Алонсо может усилить центр полузащиты «Интера»

Миланский «Интер» продолжает искать пути усиления состава в центральной зоне в ближайшее трансферное окно. Известно, что вариантами для такого усиления могут стать Андреа Пирло, выступающий сейчас за «Нью-Йорк Сити», Лукас Билья из «Лацио», а также полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо.

Испанский хавбек имеет действующий контракт с мюнхенцами, но клуб не планирует продлевать его с 33-летним футболистом. Сам контракт рассчитан до июня 2016 года. В текущем сезоне Алонсо провел в Бундеслиге 10 матчей, в которых отметился одним голевым пасом и двумя предупреждениями.