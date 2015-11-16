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    Плетикоса: «Понял, почему «Спартак» так долго ничего не может выиграть»

    Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал, почему красно-белые долгое время не могут достичь желаемых результатов.

    - Вас усадили на лавку в "Спартаке". Хоть раз Валерий Карпин пытался с вами поговорить по-человечески?

    – Ни разу!

    – Есть объяснение – откуда такая неприязнь?

    – Не могу понять. Надо его спрашивать. Почему мне и обидно было! Любому тренеру рекламу делают футболисты. Все в курсе, что происходит в других командах. Почему у "Спартака" не было результата в последние годы, я понял, когда у меня случилась травма.

    – Что произошло?

    – Я просил отпустить меня в Хорватию. Там отличная клиника, работают брат и сестра Костеличи. В этой больнице восстанавливаются известные футболисты. Модрич, например.

    – Вас не отпустили?

    – Отпустили, никто не был против. За два месяца из "Спартака" не позвонили ни разу. Травма "крестов", сорвался трансфер в "Тоттенхэм" – и в такой ситуации ни одного звонка. Даже не поинтересовались, как прошло лечение.

    – Когда позвонили?

    – Как раз два месяца спустя. Говорят: "Тебе надо срочно приезжать в Москву, сидеть здесь". Знаете почему? Потому что не хватало каких-то дней для налогов. Я должен был находиться в России больше 180 дней, кажется. Мне сказали: "Если не явишься, сам будешь платить эти налоги!" Вот такой разговор.

    – О здоровье не спрашивали?

    – Нет. Никто. Понял, что надо уходить. Хоть мне было очень обидно. То, что похожим образом расставался с командой не только я, но и многие другие футболисты, дает ответ – почему "Спартак" так долго не может ни выиграть Кубок, ни стать чемпионом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2015 06:27
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 17 ноября 2015, 01:34

      При Аленичеве будет гораздо хуже и результат хужев т.ч..

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 16 ноября 2015, 23:02

      да.стипе по своему прав.если им на людей насрать то и результат очевиден

      1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 16 ноября 2015, 18:55

      мясные уже настолько устали что их клуб в говне,что даже над ними глумиться не охото. им и так плохо

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 16 ноября 2015, 18:35

      Гнилой коллективчик значит
      Спасибо, Стипе

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 16 ноября 2015, 13:59

      Спартак-это же калоеды.

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 16 ноября 2015, 13:41

      слова "команда" (team) и "клуб" должны что-то значить, если относиться к работе как к сугубо бизнес-проекту, результат очевиден.

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      Рейтинг: +100

      borsch123 16 ноября 2015, 12:55

      Во сём виноваты бомжи и Обама.

      1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 16 ноября 2015, 12:51

      Жесть вообще....Вратарь классный,но такое отношение,деньги деньги,здоровье насрать,налоги!Теперь реально понятно,атмосфера говно в команде и Дзюба тоже не зря гнал на них!

      1
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 16 ноября 2015, 12:35

      Спартак-ГАВНО !!!

      5
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 16 ноября 2015, 12:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот при Карпине ,,,как раз и был успех два серебра и бронза,с тем составом это отличный результат,,Просто сейчас если посмотреть состав не чем не хуже и что в этоге

      -5
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