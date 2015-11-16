Бернард: «Если Тейшейра покинет клуб и нужен будет новый лидер, то я готов им стать»

Полузащитник Бернард, трансфер которого стал самым дорогим в истории «Шахтера», считает, что готов стать лидером донецкой команды.

«Я чувствую ответственность, ведь должен доказать, что стою потраченных на меня денег. Если в следующем году Тейшейра покинет клуб и нужен будет новый лидер, то я готов им стать. Конечно, Алекса тяжело будет заменить, он ключевой игрок. Не понимаю, почему его до сих пор не вызывают в национальную сборную.

Я хотел бы повторить судьбу Луиса Адриано или Виллиана, в будущем поиграть в Англии или Испании. Но нужно пройти свой путь, выйти на новый уровень и тогда тебя обязательно заметят в Европе. Сейчас я много общаюсь с Луческу, на разные темы. Но одну вещь он мне повторяет постоянно: необходима максимальная самоотдача. Я должен отработать потраченные на меня деньги и реализовать свой потенциал. Наши беседы мотивируют меня расти. Чем дольше я в «Шахтере», тем больше убеждаюсь – Луческу был прав с самого начала», - сказал Бернард.