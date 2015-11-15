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Орлов: «Сборная России выступит на Евро в свою силу»

15 ноября 2015, 17:22
4

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился своими впечатлениями от товарищеского матча сборной России против сборной Португалии (1:0).

«Сборная в матче с Португалией выглядела солидно. Старое правило: скажите, кто у вас хавбеки, и мы скажем, что у вас за команда. Середина поля – плацдарм для развития атак, создания голевых моментов. Интересно было сравнить техничных португальцев, которых не зря называют европейскими бразильцами, с нашими игроками центра поля. В этом противостоянии мы увидели подбор российских игроков, где один дополнял другого.

Проблемой сборной России в прежних матчах были контроль над мячом в центре поля и переход к атаке. В игре с Португалией мы наконец-то увидели потенциал. Есть усиление – Смольников и Шатов. Когда они появятся в составе, явно прибавят команде скорости. Есть еще и Жирков для подключений на фланге. То есть очень перспективная атака выстраивается.

Я не согласен с мнением, что эта команда мало чего добьется. Она добьется того, на что способна. Выступит на Евро в свою силу. Мальчиками для битья мы не будем. Интересную фразу сказал Андрей Аршавин: «Слуцкий поступил просто: собрал в команду всех опытных». Так в этом и есть смысл национальной команды: играют лучшие, ни одного проходного матча – ни контрольного, ни, тем более, официального – ведь это честь российского футбола», – сказал Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия Россия Португалия Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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vladik12
1447600060
Такое ощущение, что кто-то может выступать в чужую силу.
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uyfallu
1447600107
Ну да Жиркова на что он в сборной вообще забыл
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астраханец
1447629507
Ой, давайте не будем так рано о чем то судить. Еще даже неизвестно что за группа нам попадется. Да и небось опять люкс-отель, город-курорт, кальян до и после матча, ну вы поняли о чем я
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