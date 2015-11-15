Генич: «Правильно, что Слуцкий не делит матчи сборной на товарищеские и официальные»

Известный телекомментатор Константин Генич поделился мнением о победе сборной России в товарищеском матче против Португалии (1:0).

«Сборная России провела очень хороший матч – по качеству, по движению, по эмоциям, сыграла вдохновенно. Игра совершенно не производила впечатления товарищеской. Хорошая атмосфера, полный стадион, отличная погода – все это способствовало должному настрою. Надеюсь, титул чемпиона по товарищеским матчам от сборной СССР к нам не перейдет, хотя на каком-то этапе предпосылки были. В принципе с гиперответственностью и амбициозностью Слуцкого сборная не делит матчи на товарищеские и официальные, и это правильно. Команда дорожит каждой игрой», – заявил Генич.