Мостовой: «Сборной России не хватает индивидуальности в действиях»

Футбольный эксперт Александр Мостовой после победы сборной России в товарищеском матче над командой Португалии (1:0) заявил, что игрокам российской дружины не хватает нестандартного решения в действиях.

– Трудно оценить игру Мамаева, потому что за исключением двух стандартов, особо ничего не было… Перемещались, двигались, но в средней линии у нас много одноплановых футболистов, поэтому особенно они не заметны. Заметно было, когда вышел Смолов: потому что человек может сыграть нестандартно, обыграть… А в средней линии у нас контроль мяча. Тот же Дзагоев сыграл у нас, тоже не очень был заметен, правильно? А потому что в центре поля у нас большая скученность, держим мячик, все нормально. А чтобы быть заметным, надо сделать что-то по-другому, сыграть нестандартно.

– Вам не хватает какой-то индивидуальности в игре средней линии?

– Нет. Скажем так: в средней линии у нас все в порядке, нам не хватает индивидуальности на подходе, в штрафной. Не хватает обыгрыша, нестандартного решения – того, чем отличаются классные футболисты.