Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Коноплянка: «Селезнев кроме ворот ничего и никого не видит»

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка ответил на вопросы журналистов после победы со Словенией (2:0) в в стыковом матче к Евро-2016.

    - Забить и отдать долг Хандановичу тебе отдать не удалось.

    - Дал возможность отдать ему долг Ярмоленко и Селезневу, поэтому я доволен.

    - Когда Селезнев не забил, ты помогал ему выйти из этого разочарованного состояния?

    - Он хорошо отыграл. Да, попал в штангу, но ничего страшного. Конечно, он никогда не видит партнеров, хотя говорит, что видел (смеется). Давайте смотреть правде в глаза - Селезнев кроме ворот больше ничего и никого не видит (смеется). А если серьезно, то хорошо, что он забил, молодец.

    - Как вы ощущали себя с капитанской повязкой?

    - Я разве хуже или лучше стал играть?

    - В психологическом плане.

    - Все нормально. В психологическом плане я всегда устойчив.

    - Что показала сегодня сборная Украины и сборная Словении?

    - Счет говорит сам за себя. Остальное пусть говорят эксперты. Лично я доволен, что мы выиграли.

    - На тебе словенцы очень часто фолили и грубо играли.

    - Ну а как им еще играть? Они же тоже хотят выиграть и пройти дальше. Мы были к этому готовы.

    - Что нужно сделать сборной Украине в Словении?

    - Для начала не проиграть (смеется).

    Источник: Dynamomania

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2015 03:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11