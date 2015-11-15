Бубнов: «Широков забил великолепный гол»

Эксперт Александр Бубнов оценивая победу сборной России над Португалией (1:0) отметил комбинацию, после которой был забит единственный в матче гол.

«В целом сборная России показала в этом товарищеском матче хорошую игру. Российская команда встречалась с сильным соперником, но все равно сумела сыграть в довольно быстром темпе и даже попробовать новые сочетания, хоть и в основном были задействованы футболисты, которые и раньше привлекались в сборную.

При этом нужно отметить, что и Португалия играла неплохо, так что нашим футболистам было непросто. Португальцы показали достойный футбол, несмотря на отсутствие Криштиану Роналду. Но им сейчас как раз и нужно выстраивать команду так, чтобы она от него не зависела. Ведь в сборной постепенно появляются и молодые игроки, а Португалии нужно думать о перспективе.

Что касается единственного гола российской команды, то он был забит очень хорошо: быстро, в касание, зряче. Широков все здорово исполнил в конце, и мяч получился просто великолепным. При этом и в целом сборная России создала больше моментов, чем соперник, просто реализовать удалось один», – сказал Бубнов.