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    Коноплянка: «Все идет по плану»

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал результат первой стыковой встречи за выход на Евро-2016 против команды Словении.

    «Без поддержки так бы не сыграли, мы ее ощущали. Все идет по плану. Я же говорил на пресс-конференции, что победа будет. Слово держу, так что могу в эксперты идти. Словения – непростой соперник. Мы знали, на что они способны, перекрыли их сильные стороны. Будем думать, как играть в ответной игре», – говорит Коноплянка.

    Коноплянка призывает болельщиков сборной не тревожиться за итоговый результат двухматчевого противостояния.

    «Защитник словенцев Бречко набил мне такой шнобель, что хотел, наверное, чтобы и я в маске играл. Но это футбол, борьба. Надо пару дней на восстановление, потом будем говорить о силах на ответную игру. Но все равно найдем силы на ответный матч, даже если их не будет. Третий гол? Францию вспоминаете, наверное. Не бойтесь, пройдем».

    Источник: ua.tribuna

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    15.11.2015 00:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 15 ноября 2015, 01:05

      Пройдут. В этот раз Украина на порядок сильнее

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