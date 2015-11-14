Слуцкий повторил достижение Садырина в сборной

Сборная России обыграла Португалию (1:0) в товарищеском матче, и эта победа стала пятой подряд для национальной команды под руководством Леонида Слуцкого.

Ранее россияне в отборочном турнире на Евро-2016 обыграли команды Швеции (1:0), Лихтенштейна (7:0), Молдовы (2:1) и Черногории (2:0).

Таким образом, Леонид Слуцкий повторил достижение Павла Садырина, который в 1992 году также начал свою работу в сборной с пяти побед. Тогда российская команда добилась успеха в трех товарищеских и двух официальных матчах с общим счетом 8:1.